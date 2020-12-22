Медцентр для лечения внебольничной пневмонии открыли на востоке Красноярского края

"Сегодня губернатор Александр Усс и сибирский промышленник и меценат Олег Дерипаска посетили новый медицинский центр помощи и спасения, построенный в поселке Богучаны. Он стал седьмым и финальным медцентром для лечения пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19, построенным в городах Сибири и Урала", - сообщила пресс-служба.

КРАСНОЯРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Медицинский центр для лечения внебольничной пневмонии открыли в поселке Богучаны на востоке Красноярского края. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

Богучанский медицинский центр развернут на территории районной больницы, он рассчитан на 60 мест с возможностью расширения до 90. Укомплектован штат медсестер, младшего медперсонала. В начале 2021 года планируется полностью сформировать коллектив врачей - инфекционистов, терапевтов, анестезиологов-реаниматологов. В случае увеличения коечного фонда имеется резерв специалистов для работы в медцентре.

После улучшения эпидемиологической обстановки в территории медучреждение может быть перепрофилировано. По словам главного врача Богучанской районной больницы Марины Безруких, одним из возможных направлений станет реабилитация пациентов после перенесенных инфекционных заболеваний и ковидной пневмонии.

В конце ноября аналогичный медицинский центр был открыт в Ачинске. Решение о строительстве двух медицинских центров помощи и спасения на территории края было принято весной этого года. Всего в Сибири и на Урале построено семь подобных центров. Инвестор проекта - компания "Русал" - направила на их строительство и оснащение порядка 4 млрд рублей.

По данным на 22 декабря, в Красноярском крае выявлено более 43,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Более 37,1 тыс. больных выздоровели. Свыше 1,5 тыс. человек погибли.