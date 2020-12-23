Томский вуз начал поставлять в Китай томографы, способные обнаруживать людей за бетоном

ТОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. Томский госуниверситет (ТГУ) начал экспортировать в Китай разработанные в стенах вуза томографы "Радиодозор М400", которые могут обнаруживать людей за толщей бетона на расстоянии до 30 м. Первые пять устройств уже поступили компаниям-партнерам вуза, готовится к отправке еще одна, сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ.

"Радиофизики ТГУ начали поставки в Китай томографов "Радиодозор". Первые устройства, которые могут "видеть" сквозь стены и находить живых людей под бетонными завалами в случае чрезвычайных ситуаций, уже доставлены заказчикам. На очереди следующая партия", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что каждая партия насчитывает пять таких устройств. Сумма контракта не разглашается из-за коммерческой тайны.

Поставки устройств ведутся по контракту с двумя китайскими компаниями - TusCI Technology Co., Ltd и Smart Sea (работает при Китайской академии наук). Производит их малое инновационное предприятие (МИП) ТГУ "Радиоволны".

Как поясняет пресс-служба, "Радиодозор М400" определяет сквозь стены на расстоянии до 30 м местоположение людей при помощи радиоволнового излучения и даже может уловить их дыхание. Также устройство способно анализировать траектории перемещения наблюдаемых объектов. При этом томограф достаточно компактен - он весит 4 кг и имеет размер 49 на 15 см.

По данным университета, "Радиодозор" дешевле, например, израильского аналога в пять раз, а по сравнению с российскими моделями более функционален: сквозь преграду он способен показать не только наличие человека в помещении, но и его местоположение с точностью до 10 см.

"Мы планируем продолжить сотрудничество с китайскими партнерами, хотим наладить совместное серийное производство. При этом "Радиодозор М400" не единственная наша разработка в области радиоволновой томографии. Сейчас мы работаем над созданием радиоволновой досмотровой системы. Подобные разработки актуальны в местах массового скопления людей: аэропортах, метро, на проходных крупных предприятий. Они позволяют обнаруживать скрытые предметы под одеждой человека", - цитируют в сообщении директора МИП "Радиовидение" Раиля Сатарова.