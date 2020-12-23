Суд продлил арест экс-прокурору Норильска и его брату

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Красноярский краевой суд продлил арест до 23 марта 2021 года бывшему и.о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаеву, обвиняемому в получении взятки, и его брату Докки Гутаеву, подозреваемому в посредничестве в передачи взятки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы краевого суда.

В конце декабря 2019 года в Красноярском крае по подозрению в получении взятки был задержан и.о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев. Его брат был задержан по подозрению в посредничестве при передаче взятки. В феврале этого года свой пост покинул прокурор края Михаил Савчин, возглавлявший ведомство с 2012 года.

"Красноярский краевой суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Гутаева Хаваж-Бауди Ахмедовича - бывшего и.о. прокурора города Норильска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность, по предварительному сговору в крупном размере"). Хаважу-Бауди Гутаеву продлена мера пресечения в виде заключения под стражей на три месяца до 23 марта 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Также до 23 марта был продлен арест его брату.

В марте этого года прокуратура региона сообщала, что Хаваж-Бауди Гутаев был уволен из органов прокуратуры. По данным из открытых источников, Гутаев родился в Шали в 1987 году. Исполнять обязанности прокурора Норильска он начал в 2018 году.