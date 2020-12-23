В Кузбассе с 2021 года запустят первый региональный брендовый тур

КЕМЕРОВО, 23 декабря. /ТАСС/. Первый региональный брендовый тур по Кемеровской области, где туристы из России и зарубежных стран смогут познакомиться с промышленным и рекреационным потенциалом региона, будет запущен к 300-летию Кузбасса в 2021 году. С инициативой о разработке тура выступили предприниматели-резиденты регионального туристического кластера, содействие в разработке тура оказал Центр кластерного развития на базе центра "Мой бизнес" в Кузбассе, сообщила на пресс-конференции в ТАСС в среду директор центра Кристина Шинкарюк.

"Проект по созданию брендового тура "Кузбасс. Огонь в сердце" разрабатывался по инициативе туристско-рекреационного кластера, была профинансирована работа экспертной группы Ростуризма. [На сегодня] этот маршрут был аккредитован, и первую группу туристов Кузбасс встретит в мае 2021 года. Тур официально признан Ростуризмом в качестве актуального маршрута для россиян и иностранцев", - сказала Шинкарюк.

Брендовый тур по Кузбассу рассчитан на четыре дня, его маршрут пройдет через семь наиболее знаковых территорий региона. Туристы смогут познакомиться с историей крупнейшего промышленного региона России и угледобычей, увидеть наскальную живопись эпохи неолита 3-4 тыс. лет до н. э., побывать в Кузнецкой крепости и одном из самых популярных в Сибири горнолыжных комплексов Шерегеш. Для участников тура разработаны гастрономические и творческие мастер-классы. В организации тура будут участвовать кузбасские предприниматели, которые кооперировались для этого в рамках регионального туристического кластера.

"Первый день посвящен истории региона, второй - промышленности, третий день посвящен культуре, четвертый - этнике и горнолыжному туризму, это Горная Шория, шаманы. Это уникальный тур, который должен запомниться всем туристам, которые приедут в Кузбасс", - добавила Шинкарюк.