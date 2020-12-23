В Кузбассе приняли стратегию развития региона до 2035 года

КЕМЕРОВО, 23 декабря. /ТАСС/. Парламент Кузбасса одобрил стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года и единогласно принял во втором окончательном чтении соответствующий законопроект. Основным из направлений реализации стратегии является диверсификация экономики Кузбасса, на который приходится 60% российской угледобычи, сообщается на официальном сайте парламента региона.

"Сегодня Кузбасс и вся страна переживают колоссальные экономические вызовы. Все это требует динамичного реагирования и своевременного внесения изменений в планы нашей общей работы. В кратчайшие сроки командой была проведена огромная работа, благодаря чему сегодня мы приняли важнейший для Кузбасса закон, утверждающий Стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года", - отметил председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров.

Разработка стратегии велась в течение двух лет. Документ был разработан на основе указа президента РФ о национальных целях развития России до 2030 года. Руководителем научной группы разработчиков выступил заведующий кафедрой экономической и финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ имени М. В. Ломоносова академик Владимир Квинт. Кузбасс, экономика которого зависима от угольной промышленности, сейчас переживает двойной кризис - пандемию и падение цен на мировых рынках угля. Реализация стратегии позволит повысить качество жизни в регионе и сделать его экономику более устойчивой.

Направления стратегии предусматривают наращивание присутствия Кузбасса в сегменте генерации чистой энергетики из угля, ускоренное развитие несырьевых отраслей экономики, в том числе формирование химического кластера и развитие агропромышленного комплекса, повышение производительности труда, увеличение объемов строительства жилья. Стратегия будет реализована в три этапа до 2035 года.

"Кузбасс - один из немногих субъектов России, который утвердил стратегию в форме регионального закона, обязательного к исполнению", - отметил на заседании регионального парламента губернатор Сергей Цивилев.

На территории Кузбасса расположен один из крупнейших в мире угольных бассейнов, работают порядка 120 угольных предприятий - это шахты, разрезы и обогатительные фабрики, которые являются градообразующими в большинстве муниципалитетов региона, среди которых 24 моногорода. По числу моногородов на своей территорий Кузбасс является лидером среди регионов РФ.