Повторный конкурс на установку "умных" остановок в Новосибирске проведут в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска возобновит тендер на заключение концессионного соглашения по установке в городе сети "умных" остановок в 2021 году, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС мэр Анатолий Локоть.

Прежний конкурс был приостановлен по решению управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Новосибирской области, удовлетворившей жалобу компании "Ростелеком" на условия тендера.

"На некоторое время конкурс приостановлен, но, надеюсь, в следующем году уже в первом квартале все возобновится и конкурс будет проведен", - сказал Локоть

Мэрия Новосибирска в октябре 2020 года объявила конкурс на выбор концессионера для установки 250 "умных" остановок в городе к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. В конце ноября ФАС приостановила тендер из-за жалобы макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком". Как сообщал начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько, жалобы связаны с необоснованными условиями страхования "умных" остановок, стоимость каждой из которых составляет около 2 млн рублей. Планировалось, что конкурс снова будет объявлен до конца декабря этого года.

Согласно проекту, в Новосибирске из 250 "умных" остановок 156 будут оснащены так называемым теплым блоком, в котором разместятся объекты дорожного сервиса (например, пункты общественного питания). Все остановки будут обеспечены бесплатным Wi-Fi, кнопкой вызова службы "112", системой распознавания лиц, мультиинформационным блоком, представляющим из себя интерактивный экран с голосовым управлением, который может выстраивать маршрут и показывать имеющийся на этом маршруте транспорт.