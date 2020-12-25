Глава Приангарья назвал предварительную причину отравления школьников в Шелехове

ИРКУТСК, 25 декабря. /ТАСС/. Причиной массового отравления детей в школе города Шелехова Иркутской области, по предварительным данным, стала плохо проваренная курица. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Instagram.

"В школе проводятся эпидрасследования. Отобраны пробы воды, продуктов, сделаны необходимые смывы. У сотрудников пищеблока взяты анализы. По предварительным данным, дети поели плохо проваренную курицу. Точная причина плохого самочувствия школьников и виновные в этом обязательно будут установлены", - написал Кобзев.

Как сообщал ТАСС, в четверг 117 учеников школы пожаловались на тошноту и рвоту, 22 школьника обратились за медицинской помощью, двое из них госпитализированы. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Шелехов находится в 20 км от Иркутска. В городе проживают около 50 тыс. человек.