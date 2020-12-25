Семьям погибших в борьбе с пандемией медиков в Красноярском крае выплатят по 1 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Семьям медиков в Красноярском крае, лечивших пациентов с ковидом и умерших от этого же заболевания, выплатят по 1 млн рублей из регионального бюджета. Об этом в пятницу сообщил губернатор края Александр Усс на встрече с супругой врача-анестезиолога-реаниматолога краевой больницы Ильи Житкова, умершего летом после заражения коронавирусной инфекцией.

"Я понимаю, что никто и ничто не сможет восполнить родным утрату близкого человека. Жизнь бесценна. Однако хочется, чтобы семьи в таких ситуациях чувствовали поддержку. Поэтому я принял решение об учреждении дополнительной выплаты семьям врачей, отдавших жизнь в борьбе с эпидемией. Соответствующий закон будет внесен на рассмотрение в Законодательное собрание края в начале нового года. После его принятия родные получат по 1 миллиону рублей из краевого бюджета", - сказал Усс.

По данным пресс-службы правительства региона, закон будет иметь обратную силу. Это позволит получить выплаты семьям врачей, которые работали с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией, и умерли от этой же инфекции в 2020 году.

По данным на 24 декабря, в Красноярском крае всего выявлено более 44,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 38 тыс. заразившихся выздоровели, 1,58 тыс. человек умерли.