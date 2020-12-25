Власти Кузбасса предлагают отменить мораторий на создание новых ТОР в моногородах

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Кемеровской области, на территории которой находится самое большое в России число моногородов, предлагают отменить мораторий на создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР), где для бизнеса действуют льготы по налогам и страховым взносам. Это простимулирует инвестиционную активность в моногородах, сообщил в пятницу заместитель губернатора Кузбасса Константин Венгер.

"Мы выступаем с инициативой федерального уровня - снять мораторий на создание территорий опережающего социально-экономического развития. У нас город Белово готов создать ТОСЭР, но, к сожалению, ограничения на их создания есть", - сказал он на пресс-конференции, организованной ТАСС и центром "Мой бизнес" в Кузбассе.

Сейчас в Кузбассе действуют четыре ТОР в моногородах Новокузнецке, Прокопьевске, Анжеро-Судженске и Юрге. Компании-резиденты получают налоговые льготы по уплате налога на прибыль, земельного налога, налога на имущество. Также для резидентов ТОСЭР могут снижаться тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды с 30 до 7,6%.

"Для поддержки инвестиционной активности было создано четыре территории опережающего социально-экономического развития, сейчас в них насчитывается более 50 резидентов. Это и малый, и средний бизнес с общим объемом инвестиций свыше 5,2 млрд рублей, с планами создания более 3 тыс. новых рабочих мест", - отметил Венгер.

Как пояснили в департаменте инвестиционной политики Кузбасса, пока правительством РФ принято решение приостановить прием новых заявок на создание ТОСЭР.

Кузбасс является российским регионом с наибольшим количеством моногородов, в области таких территорий 24. Их экономика тесно связана с угольной промышленностью, металлургией и машиностроением, а на градообразующих предприятиях заняты до четверти работающих граждан. Развитием монозависимых территорий региональные власти занимаются совместно с Фондом развития моногородов (моногорода.рф) За последние 6 лет фонд выдал средства в размере около 1,8 млрд рублей на создание объектов инфраструктуры в моногородах Кузбасса, благодаря чему привлечено свыше 40 млрд рублей инвестиций и создано порядка 3 тыс. новых рабочих мест.