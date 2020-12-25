В АСИ оценили практику Кузбасса по поддержке семейного бизнеса

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Практика Кузбасса по адресной поддержке малого семейного бизнеса является эффективной, этот опыт необходимо распространять на другие регионы РФ. Такое мнение высказал в пятницу на пресс-конференции ТАСС заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ), руководитель направления "Лучшие практики" Александр Пироженко.

Власти Кузбасса с 2020 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработали и внедрили новую региональную меру поддержки для малых семейных предприятий. Раньше такой бизнес не мог получать адресную поддержку из-за того, что законодательно не закреплено, по каким критериям бизнес можно считать семейным. В Кузбассе такие критерии разработали и утвердили на региональном уровне.

"Очень хорошая практика поддержки бизнеса, именно семейного бизнеса, которая действует сейчас в Кузбассе, на конкурсной основе семья может получить грант до 300 тыс. рублей на развитие своего бизнеса, приобретение оборудования, логистические затраты. Это и политически очень правильное [решение], то есть поддержка семейной политики, и <…> появление нового вида бизнеса, который <…> строится на семейных предприятиях. Здесь Кузбасс является таким пионером, регионом-пионером, за которым, мы надеемся, будут следовать наши другие регионы. Практику будем активно продвигать", - сказал Пироженко на пресс-конференции, организованной ТАСС и центром "Мой бизнес" в Кузбассе.

Как уточнил губернатор области Сергей Цивилев, на эти цели было выделено 90 млн рублей из регионального бюджета. "Мы определили на законодательном уровне у себя в Кузбассе, что такое малый семейный бизнес, выделили 90 млн рублей [на субсидии семейным предприятиям], они получают [до] 300 тыс. рублей, причем возвращать не надо. Эта программа показала эффект, она работает только в этом году, но уже 371 предприниматель именно малого семейного бизнеса воспользовался этой поддержкой", - добавил он.

Глава региона отметил, что такая поддержка помогает малому семейному бизнесу развиваться и претендовать на другие, более масштабные инструменты финансовой господдержки. Например, им доступны льготные займы до 5 млн рублей на приобретение оборудование.

Как пояснили ТАСС в правительстве Кузбасса, всего в 2020 году на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе по нацпроекту было направлено более 850 млн рублей, в том числе почти 720 млн рублей - из федерального бюджета. Также в уходящем году в Кемерове был открыт центр "Мой бизнес" для оказания адресной помощи субъектам МСП, обучения и популяризации предпринимательства в рамках нацпроекта.