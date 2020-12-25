Столетнему зданию Омского музыкального училища им. Шебалина вернули исторический вид

ОМСК, 25 декабря. /ТАСС/. Зданию Омского музыкального училища им. Шебалина, которое является объектом культурного наследия "Доходный дом М. А. Кузнецова и П. А. Липатникова" постройки начала XX века, вернули его исторический вид. Как сообщила в пятницу пресс-служба Минкульта Омской области, в ходе реставрации были восстановлены фасад здания и все его декоративные элементы.

"Зданию вернули исторический вид - теперь оно выглядит так, как и сто лет назад. <…> Строители провели гидроизоляцию фундамента, восстановили фасад, изготовили и вернули все декоративные элементы, в том числе вазоны, на место - это около 200 единиц. Горельеф с изображением двух женщин на крыше здания также отреставрировали, теперь его можно увидеть в первозданном виде. Реставрация велась непосредственно на крыше здания - демонтаж их мог окончательно разрушить. Кроме того, был восстановлен декоративный балкон над входом со стороны западного фасада", - рассказали в пресс-службе.

По словам директора училища Олега Неупокоева, ремонтные работы в учреждении велись три года. В первый год в здании были обновлены все коммуникации, в 2019 году - проведены ремонтные работы в помещениях и классах, включая восстановление исторического вида дверей аудиторий. "А в этом году состоялась долгожданная реставрация фасада всего здания. Если суммировать, то получится, что в Шебалинку за три года вложено около 80 млн рублей", - цитирует пресс-служба Неупокоева.

По его словам, лицевая сторона здания обращена во двор, а не на центральную улицу Омска - проспект Маркса. "Дело в том, что раньше центральная улица была с другой стороны, она вела к Казачьему собору (старейший храм Омска, прим. ТАСС)", - пояснил ТАСС директор училища.

Здание "Доходного дома М. А. Кузнецова и П. А. Липатникова" построено в начале XX века в стиле классицизирующей эклектики с редким для Омска скульптурным декором. Первоначально дом принадлежал Михаилу Кузнецов, одному из крупнейших в Омске подрядчиков, гласному городской думы. В 1918 году на втором этаже и в подвале здания разместились типография и редакция газеты Штаба Сибирской армии. Позднее предприниматель и депутат городской Думы Павел Липатников надстроил в доме третий этаж и устроил в нем гостиницу "Московские номера". После революции здание было экспроприировано и отведено под жилье. В 1964 году здание было передано музыкальному училищу.

Омское музыкальное училище имени В. Я. Шебалина было создано в 1920 году. Среди выпускников этого учреждения - учитель Владимира Спивакова скрипач Юрий Янкелевич, дирижер Кирилл Петренко, который летом 2019 года стал главным дирижером Берлинского филармонического оркестра, и советская оперная певица Дебора Пантофель-Нечецкая.