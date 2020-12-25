Победитель торгов на оказание услуг по развитию авиаузла Иркутска отказался от контракта

ИРКУТСК, 25 декабря. /ТАСС/. Торговая копания "Алмаз", которая выиграла аукцион на оказание консультационных услуг по развитию иркутского авиаузла, отказалась от заключения контракта. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Иркутской области.

Аукцион состоялся в декабре, заявки на участие в нем подали пять компаний. Иркутское ООО "Алмаз", основным видом деятельности которого является оптовая торговля бытовыми товарами, предложило наименьшую цену - 17 млн рублей при начальной цене контракта 55 млн.

"ООО "Алмаз" решило отказаться от заключения контракта по оказанию консультационных услуг для привлечения инвестиций в развитие авиационного узла города Иркутска. Соответствующее письмо за подписью генерального директора ООО "Алмаз" поступило в Министерство экономического развития Иркутской области", - говорится в сообщении.

В письме указано, что "в ходе изучения технической документации "Международного аэропорта Иркутск" были выявлены сведения и данные, требующие дополнительных специальных познаний". Отсутствие у компании необходимого опыта может поставить под угрозу выполнение социально важного для региона проекта, поэтому она решила отказаться от контракта.

Как сообщал ТАСС, компания "Алмаз" не представила организаторам аукциона информацию об опыте оказания консультационных услуг в сфере модернизации или строительства объектов инфраструктуры воздушного транспорта. По информации пресс-службы правительства, торги по аэропорту были единственными, в которых фирма принимала участие за все время своей работы.

Аукцион проводился для того, чтобы найти компанию, которая разработает технико-экономическое обоснование объемов и сроков ремонта, реконструкции, строительства инфраструктуры иркутского аэропорта на период до 2035 года, проведет оценку акций акционерного общества, разработает стратегию привлечения инвестиций в развитие авиаузла, окажет юридическое сопровождение конкурсных процедур, включая заключение контракта с инвестором.

Иркутский аэропорт

В 2015 году 100% акций ОАО "Международный аэропорт Иркутск" были переданы из федеральной в областную собственность для реконструкции действующего терминала и строительства нового аэропорта с участием инвесторов. Однако инфраструктурные планы власти региона до сих пор не реализовали. В ноябре 2020 года был объявлен аукцион для выбора компании, которая сможет проконсультировать власти и акционерное общество по вопросу развития иркутского авиаузла.

Аэропорт Иркутска находится в границах города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. м. Он обслуживает более 2 млн пассажиров в год.