В Красноярске ввели режим "черного неба" на трое суток

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный среди горожан как режим "черного неба", вводят в Красноярске с 19:00 (15:00 мск) часов субботы, говорится в сообщении Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Режим НМУ введен в Красноярске в восьмой раз с начала 2020 года. В последний раз он действовал 27-30 ноября.

"С 19 часов 26 декабря 2020 года до 19 часов 29 декабря 2020 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении.

В дни НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.