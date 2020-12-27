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Полиция ищет пропавшую в Иркутске 12-летнюю девочку

Она ушла из дома 25 декабря

ИРКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции приступили к розыску 12-летней девочки, которая ушла из дома на окраине Иркутска и не вернулась. Об этом сообщается на странице ГУ МВД по Иркутской области в социальной сети "ВКонтакте".

"В Иркутске сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшую 12-летнюю школьницу, которая 25 декабря ушла из дома, расположенного в микрорайоне Ново-Ленино, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

Температура воздуха в Иркутске два дня фиксировалась ниже 30 градусов мороза.

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