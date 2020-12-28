В Хакасии с 11 января возобновят плановую медицинскую помощь

ТАСС, 28 декабря. Власти Хакасии приняли решение с 11 января возобновить оказание плановой медицинской помощи, приостановленной из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник на своей странице в социальной сети " ВКонтакте " сообщил глава республики Валентин Коновалов.

С 13 ноября в Хакасии было приостановлено оказание плановой стационарной и амбулаторной медицинской помощи, в том числе в условиях дневного стационара. Ограничения не коснулись пациентов с злокачественными онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, тяжелыми формами почечной недостаточности, перенесших инсульты и инфаркты и находящихся под наблюдением. Также ограничение вводится на профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию населения, за исключением некоторых групп населения.

"В республике наблюдается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, увеличивается число свободных коек для стационарного лечения пациентов с COVID-19. Исходя из текущей эпидемиологической ситуации оперативным штабом принято решение о поэтапном возобновлении в Хакасии с 11 января плановой медико-санитарной помощи", - написал Коновалов.

По данным региональных властей, с начала пандемии в Хакасии выявлено 17 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 13,7 тыс. пациентов, умерли 215 человек.