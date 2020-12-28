В Тулуне начали заселять шесть новых восьмиэтажек

ИРКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Заселение шести восьмиэтажных домов на 496 квартир, построенных по программе восстановления после паводков 2019 года, началось в городе Тулуне Иркутской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Тулуне приступили к заселению многоэтажек в микрорайоне Угольщиков. <...> Начинается передача жилых помещений гражданам, пострадавшим от паводка и негативного воздействия грунтовых вод в 2019 году. <...> Шесть восьмиэтажных жилых домов на 496 квартир были построены в кратчайшие сроки - в течение семи месяцев вместо предусмотренных проектом девяти с половиной", - говорится в сообщении.

Дома сданы в эксплуатацию с частичным благоустройством придомовой территории. Озеленение и асфальтирование проведут весной.

В новые дома заселяют пострадавших от прошлогоднего наводнения жителей Тулуна, а также горожан, усадьбы которых подтопило грунтовыми водами.

В июле в Тулуне ввели в строй первые три многоквартирных дома, в них заселили 66 семей, пострадавших от паводка. 1 сентября открылась школа на 1 тыс. 275 мест, построенная компанией "Роснефть". Также в городе построены инфекционная больница, детский диагностический центр, хоккейный корт, лыжная база, восстановлены бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс, благоустроена центральная улица Ленина. Два дома на 25 квартир каждый построили и передали городу ОАО "РЖД". Восстановительные работы будут продолжаться в 2021-2022 годах.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыты, почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу. Сильнее всего пострадал город Тулун.