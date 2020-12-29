Наибольший прирост больных коронавирусной инфекцией в СФО фиксируют в Хакасии

НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Наибольший в Сибирском федеральном округе ежедневный прирост инфицированных коронавирусом наблюдается в Хакасии, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

"Хотя сегодня в Республике Хакасия наибольший прирост, ежедневный практически, ситуация в принципе управляемая. Надо только оценивать обстановку и принимать соответствующее своевременное управленческое решение в зависимости от того, как эта обстановка меняется", - сказал он.

Полпред уточнил, что в ноябре в регионе с помощью ручного управления удалось повысить объем тестирования с 700-800 тестов на 100 тыс. человек до 2,6 тыс. тестов, выстроить маршрутизацию с помощью госпиталя Минобороны РФ, который развернули по решению президента. Также удалось решить проблему с отложенными вызовами, отказами в госпитализации.

По данным региональных властей, всего в Хакасии выявлено 17 250 случаев заражения, выздоровели 13 897 пациентов.

Полпред приезжал в Хакасию в ноябре, когда за месяц уровень заболеваемости COVID-19 вырос в четыре раза. Тогда Меняйло распорядился наладить контроль за наличием лекарств в аптеках, дополнительно поставить в регион 10 тыс. экспресс-тестов, привлечь к бесконтактным консультациям врачей старше 65 лет, открыть центр телемедицины. Он раскритиковал работу по коронавирусу местного Минздрава, в отставку ушел глава ведомства Виктор Шевченко.