Полпред в СФО призвал не допускать очередей при вакцинации от коронавируса

НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Власти регионов России, в том числе Сибирского федерального округа, должны организовать пункты вакцинации, чтобы избежать очередей из желающих привиться от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник в пресс-центре ТАСС сообщил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что более 1 млн доз вакцины "Спутник V" будет выпущено по итогам декабря, что вдвое больше, чем планировалось, когда запускалась масштабная вакцинация. Вакцина будет доступна уже в декабре-январе.

"Сегодня началась вакцинация в регионах. Объем поступлений еще не тот, который нужен. Но мы знаем, что на правительственной комиссии Татьяна Голикова сказала, что к концу [этого] года и к началу следующего года в регионы поступит более 1 млн вакцин. Теперь перед регионами стоит задача - организовать пункты вакцинации для того, чтобы не создавать очереди", - сказал Меняйло.

Он добавил, что сегодня наращивается объем выпуска всех разработанных вакцин, по мере готовности они поступят в регионы СФО. Конкретные объемы и сроки полпред не назвал, уточнив, что вакцинирование будет бесплатным и добровольным.

В Алтайский край уже поступило около 3 тыс. доз вакцины от коронавируса, которыми будут привиты работники социальной сферы и образования. В декабре в учреждения Новосибирской области поступило около 1,5 тыс. доз, Омской области - около 1,6 тыс. доз, около 1 тыс. доз поступило в Кузбасс. В Томскую область были направлены более 1,6 тыс. доз вакцины. В настоящее время в Новосибирской и Омской областях прививку можно сделать в 10 пунктах, в Иркутской области - в восьми.