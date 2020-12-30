Поголовье мелкого рогатого скота в Туве в 2020 году выросло почти на 11%

ТАСС, 30 декабря. Поголовье мелкого рогатого скота (МРС) в Туве, где животноводство является одной из важнейших отраслей экономики, выросло почти на 11%, превысив 1,3 млн. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава региона Шолбан Кара-оол.

"Выносливее всего в период пандемии оказалось сельское хозяйство. Для тувинского этноса это важнейшая отрасль, наши предки умели заниматься животноводством независимо от суровых климатических условий, и сегодня мои земляки, сельскохозяйственные труженики, чабаны, араты смогли, несмотря на пандемию, нарастить производство. Во многом это удалось благодаря реализации ряда проектов, поддержанных властями республики. Рост поголовья крупного рогатого скота составил почти 5%, мелкого - почти 11%, превысив 1,3 млн голов", - сказал он.

По данным правительства Тувы, республика занимает пятое место по России по численности поголовья МРС, среди регионов СФО - первое место.

Скотоводство в Туве - одна из основных отраслей в АПК, многие жители республики занимаются традиционным ведением хозяйства - отгонно-пастбищным животноводством.