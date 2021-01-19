Потерпевшими по делу "Церкви последнего завета" проходят 19 человек

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Потерпевшими по делу "Церкви последнего завета", руководители которой обвиняются в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, проходят 19 человек, а здоровью двоих из них нанесен тяжкий вред, сообщается в постановлении Центрального районного суда Новосибирска, опубликованного в Telegram-канале адвокатов обвиняемых.

"Ведерников, Тороп и Редькин обвиняются в совершении преступлений, одно из которых относится к категории особо тяжких, за которое предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет. Преступления представляют большую общественную опасность, поскольку сопряжены с применением насилия в отношении граждан, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью двух лиц и морального вреда 17 лицам", - говорится в сообщении.

Тяжесть нанесенного вреда здоровью 17 людей оценивают эксперты.

В конце сентября основатель религиозной общины Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при "Церкви последнего завета" Владимир Ведерников были арестованы. По данным СК, руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами").

Также прокуратура Красноярского края обратилась в краевой суд с иском о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета". Центр "Церкви последнего завета" расположен в Курагинском районе на юге Красноярского края.