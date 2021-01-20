СГК снизила выработку электроэнергии в Новосибирской области в 2020 году на 10%

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) снизила выработку электроэнергии в Новосибирской области на 10% в 2020 году, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков.

"Выработка электроэнергии составила чуть более 10 млрд киловатт-часов, это ниже на 10% к 2019 году", - сказал Колмаков.

По его словам, снизился и отпуск тепловой энергии. Так, в 2020 году было отдано чуть более 13 млн гигакалорий всеми станциями и котельными в Новосибирске. Это на 4,5% меньше, чем в 2019 году.

Такое падение отпуска можно объяснить тем, что предыдущий отопительный сезон был самым коротким за последние 20 лет. Уменьшение же электроэнергии объясняется пандемией, в частности снижением активности бизнеса, как крупного, так и мелкого. В пресс-службе СГК ТАСС уточнили, что еще одним фактором, повлиявшим на снижение выработки электроэнергии, стало повышение водности в 2020 году, что увеличило долю выработки ГЭС.

Ранее сообщалось и о снижении выработки электроэнергии всей СГК. По итогам девяти месяцев 2020 года она упала на 35%, что объясняется изменением структуры производства в энергосистеме Сибири, которое выразилось в увеличении объемов выработки ГЭС из-за высокой водности в 2020 году.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, республик Хакасия и Тува.