"Новапорт" планирует начать строительство нового терминала в аэропорту Томска весной

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Холдинг "Новапорт" планирует к марту защитить проект нового терминала аэропорта Томска, стоимость создания которого оценивается в 1,8 млрд рублей, и приступить к строительным работам весной 2021 года, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС заместитель генерального директора "Новапорта" Евгений Янкилевич.

Аэропортовый холдинг "Новапорт", которому принадлежит аэропорт Томска, планировал начать строительство нового терминала внутренних воздушных линий в 2020 году. Запустить терминал в эксплуатацию планировалось через 20 месяцев после начала строительных работ.

"В 2019-2020 гг. мы активно проектировали новый терминальный комплекс. Площадь его [составляет] порядка 6,5 тыс. кв. м, он будет расположен левее существующего с перспективой развития в северном направлении. В настоящее время проектная документация полностью подготовлена, мы отдали ее на Главгосэкспертизу. Мы рассчитываем получить положительное заключение в феврале-марте. И, соответственно, проведя торги, весной 2021 года выйти на строительную площадку", - сказал Янкилевич.

Аэропорт Томска является одним из наиболее интенсивно развивающихся региональных аэропортов федерального значения. Находится в собственности холдинга "Новапорт" (входит в группу компаний AEON Corporation). Пропускная способность аэропорта - 600 пассажиров в час: 400 человек на внутренних и 200 человек на международных авиалиниях. Пассажиропоток в 2019 году составил более 750 тыс. человек, что на 20% больше, чем годом ранее. В 2020 году пассажиропоток сократился вдвое из-за пандемии, однако власти региона рассчитывают увеличить его до 1,5 млн человек к 2025 году.