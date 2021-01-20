В Красноярске собирают подписи для получения звания "Города трудовой доблести"

КРАСНОЯРСК, 20 января. /ТАСС/. Красноярск может быть удостоен звания "Город трудовой доблести", для этого в муниципалитете проходит сбор подписей, которые в случае собранного необходимого количества вместе с пакетом документов будут переданы в конкурсную комиссию, сообщила на пресс-конференции в среду председатель горсовета Красноярска Наталья Фирюлина.

С инициативой присвоения городу такого звания выступили местные ветеранские организации. Их поддержали власти города.

"Сегодня начинается голосование на сайте [администрации города] в поддержку этой инициативы. Это очень важный процесс. Мы действительно приступаем, наверное, к самому ответственному моменту. Мы должны получить поддержку жителей города, края, всех красноярцев, живущих за пределами края. Получить определенное количество голосов до 15 апреля, для того чтобы падать пакет документов в конкурсную комиссию на уровне РФ", - сказала Фирюлина, подчеркнув, что присвоение такого статуса было "исторически справедливым".

Историческая справка

Фирюлина напомнила, что 20 января 1942 года в Красноярске начался серийный выпуск боеприпасов, а 20 января 1943 года на фронт была отправлена первая красноярская гаубица.

В годы Великой Отечественной войны в Красноярске было развернуто масштабное производство военной продукции, остро необходимой фронту. В 1941 году город принял оборудование 29 крупных заводов и фабрик из прифронтовой территории и вместе с ними - 30 тысяч рабочих. В годы войны Красноярский край стал одним из новых промышленных арсеналов страны. По выпуску промышленной продукции он занимал шестое место в СССР.

О присвоении звания

Почетное звание "Город трудовой доблести" установлено федеральным законом от 1 марта 2020 года в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Статус присваивается городам РФ, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Звание присвоено 20 городам: Екатеринбургу, Боровичам, Иванову, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю.