СГК вложила 4,6 млрд рублей в ремонт и инвестиции в Новосибирской области в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) вложила более 4,6 млрд рублей в инвестиционную программу и ремонт теплосетевого комплекса в Новосибирской области в 2020 году, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков.

"На ремонт и инвестиционную программу как ТЭЦ, так и тепловых сетей Новосибирской области затрачено более 4,6 млрд рублей", - сказал Колмаков.

По его словам половину данной суммы - 1,7 млрд рублей - составили инвестиции, как в ТЭЦ и котельные, так и в теплосетевой комплекс. Бюджет ремонтной программы составил 2,9 млрд рублей, 2 млрд из которых потрачено на ремонт объектов ТЭЦ, остальная часть - на тепловые сети. В пресс-службе СГК ТАСС уточнили, что в 2019 году вложения в ремонты и модернизацию ТЭЦ и теплосетей региона составили чуть больше - 4,8 млрд рублей.

В 2021 году запланировано потратить чуть более 2,2 млрд рублей на ремонт ТЭЦ. В наступившем году планируется отремонтировать 18 единиц оборудования ТЭЦ - на пять единиц больше, чем в 2020 году. 10% от суммы ремонта будет направлено на выполнение экологических программ. В числе проектов - ремонт двух электрофильтров на крупнейшей ТЭЦ Новосибирска - ТЭЦ-5, ремонт дымовых труб ТЭЦ-4 и Барабинской ТЭЦ.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, республик Хакасия и Тува.