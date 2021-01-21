У членов территориального избиркома в Красноярском крае прошли обыски

КРАСНОЯРСК, 21 января. /ТАСС/. Обыски прошли у двух членов территориальной избирательной комиссии в Минусинском районе Красноярского края, а не в администрации муниципалитета, как сообщалось ранее. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава района Александр Клименко.

"Не было обысков в администрации района, информация недостоверная. Были обыски в территориальной избирательной комиссии, и у членов ТИК. Так случилось, что два члена территориальной избирательной комиссии оказались сотрудниками администрации района, но обыски у них были, как у членов комиссии", - сказал Клименко.

Ранее депутат Заксобрания края Владислав Зырянов написал на своей странице в Facebook, что обыски проведены у ряда руководителей администрации района. По его информации, было возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий (ст. 286 УК РФ).

По его информации, обыски проводили сотрудники Следственного комитета и МВД. "Скорей всего обыски были в рамках уголовного дела Исы Хашиева (экс-депутат Минусинского райсовета - прим. ТАСС)", - отметил глава района.

Комментариями СК и МВД ТАСС пока не располагает.

Бизнесмен и экс-депутат Хашиев был арестован в ноябре прошлого года по подозрению в организации убийства журналиста Дмитрия Попкова. Он был убит 24 мая 2017 года в Минусинске. В убийстве подозреваются Николай Горюнов и Виктор Шестаков, в настоящий момент они также арестованы.