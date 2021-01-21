Ученый считает, что дома в Иркутской области необходимо обследовать на сейсмостойкость

За последние пять месяцев жители Иркутской области ощутили три сильных землетрясения, произошедших в Байкальской рифтовой зоне. Для Байкальского рифта характерна высокая сейсмоактивность, поэтому три землетрясения подряд с короткими временными промежутками - событие, по словам ученых, не аномальное, хотя и не рядовое. Учтивая высокую сейсмоактивность, здания в Иркутской области строятся с расчетом на землетрясения 8-9 баллов.

ИРКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Жилые дома в Иркутской области необходимо обследовать на предмет сейсмостойкости, так как за время эксплуатации их сейсмоустойчивость могла снизиться, считает директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб.

"Обследование зданий и сооружений на предмет их реальной сейсмостойкости - эта тема сейчас очень актуальна, потому что вопрос у жителей: "А выдержат ли дома?" И здесь надо учитывать тот факт, что у тех домов, которые простояли порядка 40 лет, остаточная сейсмостойкость минимум на один балл ниже, чем была запроектирована. Не только старые и новые высотные дома надо проверять на их реальную сейсмостойкость. Это нужно делать, потому что землетрясения будут продолжаться", - сказал Гладкочуб в четверг журналистам.

Он отметил, что региону необходима новая программа сейсмобезопасности, так как предыдущая прекратила свое действие в 2018 году. Обследование домов должно стать частью этой программы. В нее также должно войти создание сети сейсмостанций и сети мониторинга опасных геологических процессов. По мнению ученого, организацией сейсмомониторинга, развитием сейсмонаблюдений, расширением сети сейсмостанций должны заниматься не только научные институты, но и власти. Институт земной коры уже обратился в правительство Иркутской области с предложением включиться в эту работу.

"Сейчас все выполняется только структурами Российской академии наук. Мы выступили с предложением подключать областные структуры для организации сети комплексного мониторинга. Первые три станции комплексного мониторинга мы за средства крупной программы Российской академии наук развернули [на Байкале в 2020 году], мы можем и дальше это делать, но всегда есть масса вопросов, которые в одиночку решить трудно", - пояснил Гладкочуб.

Ученые рассчитывают, что при поддержке властей ускорится процесс установки на озере Байкал пунктов комплексного мониторинга, позволяющих получать полную информацию о геофизических полях, перемещениях литосферных плит, об уровне радона и грунтовых вод, о различных деформациях и других процессах, которые могут быть предвестниками землетрясений.

Последние землетрясенияв регионе

Последним сейсмособытием, ощущавшимся в Иркутской области, стало землетрясение, произошедшее в январе на озере Хубсугул в Монголии у границы с Россией. Как сообщила журналистам ученый секретарь Института земной коры Сибирского отделения РАН Анна Добрынина, сейсмическая активность на Хубсугуле продолжается, зарегистрировано около 120 афтершоков с энергетическим классом от 10 и выше. Есть предварительные данные об образовании трещин на земной поверхности на берегу Хубсугула и в Республики Бурятия в районе села Монды. Детальная информация о последствиях землетрясения будет позже, сейчас монгольские и российские ученые занимаются сбором данных.

Первый подземный толчок магнитудой 6,5 на Хубсугуле был зарегистрирован 12 января в 00:32 мск. В эпицентре интенсивность землетрясения составила 8,7 балла. Его почувствовали жители пяти регионов Сибири, в частности, в Иркутске ощущались толчки до 5 баллов, в республиках Бурятия и Тува - до 6, в Красноярском крае - до 3,5. По данным МЧС, жертв и разрушений нет.

По мнению ученых, землетрясение на озере Хубсугул, которое относится к Байкальской рифтовой зоне, могло быть спровоцировано сильным землетрясением, произошедшим на Байкале 21 сентября 2020 года. Тогда в населенных пунктах на юге Байкала ощущались толчки силой 6-7 баллов, в Иркутске - 5 баллов. 10 декабря произошла новая серия мощных землетрясений. Утром жители Иркутска ощутили толчки силой 5-6 баллов, вечером - 4 балла. Эпицентр находился на озере Байкал.