Ученый считает, что дома в Иркутской области необходимо обследовать на сейсмостойкость

ИРКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Жилые дома в Иркутской области необходимо обследовать на предмет сейсмостойкости, так как за время эксплуатации их сейсмоустойчивость могла снизиться, считает директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб.
За последние пять месяцев жители Иркутской области ощутили три сильных землетрясения, произошедших в Байкальской рифтовой зоне. Для Байкальского рифта характерна высокая сейсмоактивность, поэтому три землетрясения подряд с короткими временными промежутками - событие, по словам ученых, не аномальное, хотя и не рядовое. Учтивая высокую сейсмоактивность, здания в Иркутской области строятся с расчетом на землетрясения 8-9 баллов.
"Обследование зданий и сооружений на предмет их реальной сейсмостойкости - эта тема сейчас очень актуальна, потому что вопрос у жителей: "А выдержат ли дома?" И здесь надо учитывать тот факт, что у тех домов, которые простояли порядка 40 лет, остаточная сейсмостойкость минимум на один балл ниже, чем была запроектирована. Не только старые и новые высотные дома надо проверять на их реальную сейсмостойкость. Это нужно делать, потому что землетрясения будут продолжаться", - сказал Гладкочуб в четверг журналистам.
Он отметил, что региону необходима новая программа сейсмобезопасности, так как предыдущая прекратила свое действие в 2018 году. Обследование домов должно стать частью этой программы. В нее также должно войти создание сети сейсмостанций и сети мониторинга опасных геологических процессов. По мнению ученого, организацией сейсмомониторинга, развитием сейсмонаблюдений, расширением сети сейсмостанций должны заниматься не только научные институты, но и власти. Институт земной коры уже обратился в правительство Иркутской области с предложением включиться в эту работу.
"Сейчас все выполняется только структурами Российской академии наук. Мы выступили с предложением подключать областные структуры для организации сети комплексного мониторинга. Первые три станции комплексного мониторинга мы за средства крупной программы Российской академии наук развернули [на Байкале в 2020 году], мы можем и дальше это делать, но всегда есть масса вопросов, которые в одиночку решить трудно", - пояснил Гладкочуб.
Ученые рассчитывают, что при поддержке властей ускорится процесс установки на озере Байкал пунктов комплексного мониторинга, позволяющих получать полную информацию о геофизических полях, перемещениях литосферных плит, об уровне радона и грунтовых вод, о различных деформациях и других процессах, которые могут быть предвестниками землетрясений.
Последние землетрясенияв регионе
Последним сейсмособытием, ощущавшимся в Иркутской области, стало землетрясение, произошедшее в январе на озере Хубсугул в Монголии у границы с Россией. Как сообщила журналистам ученый секретарь Института земной коры Сибирского отделения РАН Анна Добрынина, сейсмическая активность на Хубсугуле продолжается, зарегистрировано около 120 афтершоков с энергетическим классом от 10 и выше. Есть предварительные данные об образовании трещин на земной поверхности на берегу Хубсугула и в Республики Бурятия в районе села Монды. Детальная информация о последствиях землетрясения будет позже, сейчас монгольские и российские ученые занимаются сбором данных.
Первый подземный толчок магнитудой 6,5 на Хубсугуле был зарегистрирован 12 января в 00:32 мск. В эпицентре интенсивность землетрясения составила 8,7 балла. Его почувствовали жители пяти регионов Сибири, в частности, в Иркутске ощущались толчки до 5 баллов, в республиках Бурятия и Тува - до 6, в Красноярском крае - до 3,5. По данным МЧС, жертв и разрушений нет.
По мнению ученых, землетрясение на озере Хубсугул, которое относится к Байкальской рифтовой зоне, могло быть спровоцировано сильным землетрясением, произошедшим на Байкале 21 сентября 2020 года. Тогда в населенных пунктах на юге Байкала ощущались толчки силой 6-7 баллов, в Иркутске - 5 баллов. 10 декабря произошла новая серия мощных землетрясений. Утром жители Иркутска ощутили толчки силой 5-6 баллов, вечером - 4 балла. Эпицентр находился на озере Байкал.