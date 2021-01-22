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Новосибирская область получит 22 млн рублей на лечение амбулаторных пациентов с COVID-19

Ранее региону уже направили 105 млн рублей из федерального бюджета на закупку лекарств

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Новосибирская область получит 22,2 млн рублей дополнительных средств из федерального бюджета на приобретение лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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"Принято решение о выделении Новосибирской области 22,2 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова.

В ноябре Новосибирская область уже получала 105 млн рублей на закупку лекарственных препаратов для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом. Тогда же началась выдача бесплатных лекарств для лечения коронавируса.

По состоянию на утро четверга в Новосибирской области выявлено 30,8 тыс. случаев коронавируса, 1,1 тыс. человек умерли, 27,8 тыс. выздоровели. С марта 2020 года в регионе действует режим повышенной готовности.

Теги
Жуков, Александр ДмитриевичРоссияНовосибирская область
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