В МЧС заявили об ухудшении ледовой обстановки на Байкале

ИРКУТСК, 22 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Иркутской области предупредило об ухудшении ледовой обстановки на озере Байкал, где процесс ледостава этой зимой осложняется сильным ветром и землетрясениями.

"Спасатели призывают туристов неукоснительно соблюдать требования безопасности во время отдыха вблизи водных объектов. Ухудшение ледовой обстановки наблюдается на озере Байкал, одном из самых посещаемых мест. В районе поселка Листвянки процессы ледообразования только начались. В Большом Голоустном на удалении до 200 м от берега произошел отрыв ледового поля из-за порывистого переменного ветра и сейсмических явлений", - сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Нестабильная ледовая обстановка также складывается в Слюдянском районе. Там большой участок открытой воды, а толщина льда местами всего 1-3 см. Нарастанию льда препятствуют сильные ветры. В Иркутском районе вдоль побережья между поселками Листвянка и Большие Коты наблюдаются торосы - скопления обломков льда. Они опасны тем, что под ними могут быть трещины и открытая вода. Становление льда продолжается в проливе Ольхонские ворота у острова Ольхон, там его толщина не превышает 5 см.

По информации пресс-службы, в популярных местах отдыха на Байкале выставлены знаки, информирующие об опасности, однако туристы все равно выходят на лед ради фотографий.

Как сообщается на сайте Лимнологического института Сибирского отделения РАН, в 2020 году полное замерзание Байкала произошло к 12 января. По прогнозу специалистов, в 2021 году это произойдет к 25 января, если позволят погодные условия. Отмечается, что это близко к средней дате становления льда на Байкале.

Как сообщал ТАСС, с 12 января в Монголии на озере Хубсугул, которое относится к Байкальской рифтовой зоне, происходят подземные толчки. Некоторые из них ощущаются в Иркутской области и Республике Бурятии. Первое землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано 12 января, после него произошло более 120 афтершоков, сейсмическая активность продолжается.