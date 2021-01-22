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В Новосибирской области столкнулись восемь автомобилей

Погиб один человек

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Один человек погиб, один пострадал в результате столкновения восьми автомобилей в Болотнинском районе Новосибирской области, сообщил ТАСС начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

"В результате ДТП водитель Subaru скончался на месте. 19-летний водитель "Камаза" получил травму головы. Всего участниками ДТП стали восемь автомобилей", - сообщил он.

Отмечается, что ДТП произошло около 13:00 (9:00 мск). Водитель Subaru, ехавший со стороны Кемерова в направлении Новосибирска, при обгоне четырех автомобилей совершил столкновение с "Камазом", после чего с грузовиком столкнулись еще несколько транспортных средств.

Источник в экстренных службах региона уточнил, что среди автомобилей оказался УАЗ "Почты России" и военный "Камаз".

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