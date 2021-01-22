В Новосибирской области столкнулись восемь автомобилей

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Один человек погиб, один пострадал в результате столкновения восьми автомобилей в Болотнинском районе Новосибирской области, сообщил ТАСС начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

"В результате ДТП водитель Subaru скончался на месте. 19-летний водитель "Камаза" получил травму головы. Всего участниками ДТП стали восемь автомобилей", - сообщил он.