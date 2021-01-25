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Дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна

Суд отказался от рассмотрения дела жены мэра Томска в особом порядке

Дело о нападении на сотрудника правоохранительных органов продолжат рассматривать в общем порядке в марте

ТОМСК, 25 января. /ТАСС/. Кировский районный суд Томска прекратил рассмотрение в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей, уголовного дела жены мэра Томска Галины Кляйн, обвиняемой в нападении на сотрудника правоохранительных органов. Первое судебное заседание по данному делу в общем порядке пройдет  в марте, сообщил ТАСС представитель суда.

По версии следствия, в ноябре 2020 года Галина Кляйн ударила одного из сотрудников правоохранительных органов, прибывших для проведения обыска в квартире мэра Томска в рамках расследования уголовного дела. В ее отношении возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), вину она признала. Дело было передано в суд, 20 января первое судебное заседание по делу Галины Кляйн было отложено на 25 января из-за неявки в суд потерпевшего.

"Судебное заседание отложено в связи с прекращением рассмотрения уголовного дела в особом порядке и назначением судебного заседания в общем порядке на 1 марта 2021 года", - сообщил собеседник агентства.

В отношении Кляйна возбуждены два уголовных дела о превышении полномочий и дело о незаконном предпринимательстве. Он был задержан 13 ноября 2020 года, вину не признает. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его, 18 ноября он был временно отстранен от должности решением суда.

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РоссияТомская областьДело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна
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