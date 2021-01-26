В Томске произошел пожар в цехе по деревообработке

ТОМСК, 26 января. /ТАСС/. Цех по деревообработке загорелся утром во вторник на окраине Томска, возгорание локализовано на площади 350 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На момент прибытия первого подразделения ангар (цех по деревообработке) был полностью охвачен огнем. На месте работают восемь единиц техники, более 20 человек. Пожар локализован в 11:46 (07:46 мск) на площади 350 кв. м. В 12:09 (08:09 мск) была объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.