В Иркутске подросток напал с ножом на женщину, продававшую смартфон

ИРКУТСК, 26 января. /ТАСС/. Подросток в Иркутске нанес несколько ударов ножом 25-летней женщине, с которой встретился, договорившись о покупке ее смартфона. Подросток задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

"Пострадавшая разметила объявление о продаже дорогостоящего гаджета и, получив звонок от потенциального покупателя, пришла на встречу. Осмотрев товар, злоумышленник нанес [ей] несколько ударов ножом, после чего похитил имущество и скрылся с места происшествия. <…> По факту произошедшего СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Менее суток потребовалось оперативникам, чтобы установить и задержать предполагаемого преступника, которым оказался 13-летний подросток", - говорится в сообщении.

Пострадавшая находится в больнице. Прокуратура Иркутска по факту происшествия проводит проверку. По ее результатам будет дана оценка деятельности органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.