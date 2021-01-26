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Новосибирский губернатор призвал парламентские партии сделать выводы после акций 23 января

Андрей Травников предложил задаться вопросом, почему люди не пошли за "системными предложениями, альтернативными программами, предлагаемыми другими политическими силами"

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Представители парламентских партий должны сделать выводы после несанкционированных акций, которые прошли в российских городах 23 января. Об этом заявил во вторник губернатор Новосибирской области Андрей Травников, возглавляющий региональное отделение "Единой России".

"Представители партии власти и других - системных оппозиционных - партий должны сделать выводы из произошедшего в субботу. Нужно задать себе вопрос, почему при понятном неудовольствии части населения РФ, желании перемен, накопленном внутреннем протесте люди пошли не за какими-то системными предложениями, альтернативными программами, предлагаемыми другими политическими силами, а клюкнули на предложение манипулятора (Алексея Навального - прим. ТАСС)", - сказал Травников журналистам.

Несогласованные акции в поддержку Навального прошли 23 января в Москве и других крупных городах России. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Навальный, дважды условно осужденный за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а позднее отправили под стражу до 15 февраля. Суд 2 февраля должен принять решение по ходатайству о замене Навальному условного наказания на реальное.

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