Новосибирский губернатор призвал парламентские партии сделать выводы после акций 23 января

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Представители парламентских партий должны сделать выводы после несанкционированных акций, которые прошли в российских городах 23 января. Об этом заявил во вторник губернатор Новосибирской области Андрей Травников, возглавляющий региональное отделение "Единой России".

"Представители партии власти и других - системных оппозиционных - партий должны сделать выводы из произошедшего в субботу. Нужно задать себе вопрос, почему при понятном неудовольствии части населения РФ, желании перемен, накопленном внутреннем протесте люди пошли не за какими-то системными предложениями, альтернативными программами, предлагаемыми другими политическими силами, а клюкнули на предложение манипулятора (Алексея Навального - прим. ТАСС)", - сказал Травников журналистам.

Несогласованные акции в поддержку Навального прошли 23 января в Москве и других крупных городах России. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Навальный, дважды условно осужденный за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а позднее отправили под стражу до 15 февраля. Суд 2 февраля должен принять решение по ходатайству о замене Навальному условного наказания на реальное.