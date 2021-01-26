В Новосибирской области готовы в 1,5 раза увеличить число коек для пациентов с COVID-19

В конце 2020 года новосибирские власти сообщили о строительстве в регионе инфекционной больницы, вопрос о необходимости этого ранее поднимали депутаты регионального заксобрания, отмечавшие, что вопрос сильно обострился в условиях пандемии. Осенью 2020 года в связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали были перепрофилированы областной кардиодиспансер, больница скорой помощи, родильный дом, госпиталь ветеранов войн, а также два федеральных медучреждения.

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Количество коек для пациентов с коронавирусом в Новосибирской области, где в 2020 году остро стояла проблема нехватки коечного фонда в условиях пандемии, в случае ухудшения эпидситуации будет увеличен почти в полтора раза, на 46% - с четырех до шести тысяч за полторы недели. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор Новосибирской Андрей Травников.

"[Около] 30-40% горячего резерва мы будем держать. Все, что ниже этой планки, будут постепенно перепрофилировать обратно в основной вид деятельности. Но, тем не менее, с учетом опыта конца 2020 года, обострения ситуации, мы готовы буквально за полторы недели довести наши мощности до шести тысяч коек", - сказал Травников.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, сейчас коечный фонд в Новосибирской области составляет 4 096 мест.

На территории Новосибирской области действует больше 100 учреждений, подведомственных региональному Минздраву. Ранее в связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали были перепрофилированы ряд крупных медучреждений региона. В конце ноября в Новосибирске в эксплуатацию досрочно был сдан областной перинатальный центр, который власти также рассматривали для размещения там ковид-госпиталя, однако во время открытия глава региона отказался от этой идеи. По данным оперативного штаба на утро 26 января, в регионе зафиксировано более 31,5 тыс. случаев заражения коронавирусом.