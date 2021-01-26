Титов направил негативный отзыв на изменения в правилах размещения киосков в Красноярске

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Проекты администрации Красноярска о новом порядке размещения киосков и торговых павильонов, а также об их демонтаже при нарушениях не соответствуют нескольким федеральным законам. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, который направил властям города негативный отзыв на проекты, которые сейчас проходят публичное обсуждение.

"В частности, проект изменений <…> предполагает отмену автоматического продления срока размещения временных сооружений, даже при отсутствии нарушений. В итоге по окончании срока действия договора предпринимателям придется каждый раз заново участвовать в аукционе, что означает дополнительные административные барьеры", - отмечается в письме Титова, выдержки из которого привела пресс-служба.

Бизнес-омбудсмен указал, что обсуждаемые проекты не учитывают ряд норм, утвержденных федеральными органами власти. Например, Стратегии развития торговли в России, утвержденной приказом Минпромторга России в 2014 году, или федеральному закону "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ".

Он также отметил, что новый порядок демонтажа павильонов, который разработала администрация, исключает возможность перемещения объектов на специальную стоянку, что "означает принудительное прекращение права частной собственности на временное сооружение во внесудебном порядке". По его словам, это "прямо противоречит ст. 35 Конституции РФ и не основано на нормах гражданского законодательства РФ". Устанавливать самостоятельные и дополнительные основания прекращения права частной собственности органы местного самоуправления не вправе, добавил Титов.