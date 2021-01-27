На строительство четвертого моста в Новосибирске до 2023 года выделят более 13 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Федеральные власти выделят в 2021-2023 годах более 13 млрд рублей на строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске. Об этом сообщил на заседании коллегии министерства транспорта глава областного Минтранса Анатолий Костылевский.

В сентябре в ходе визита Новосибирск вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что федеральные власти приняли решение об ускоренном выделении 8 млрд рублей в 2020 году на данный объект для его досрочной сдачи в декабре 2022 года.

"С федеральным дорожным агентством заключено соглашение на финансирование объекта на следующий бюджетный период 2021-2023 годов с общим объемом финансирования более 13 млрд", - сказал Костылевский.

По его словам, в 2020 году на строительство объекта было получено 6,5 млрд рублей. В настоящее время ведутся работы по возведению самого моста и эстакады, пешеходных переходов и путепровода.

Проект четвертого моста в Новосибирске реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения, подписанного с Сибирской концессионной компанией в декабре 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства. Проект включает создание транспортных развязок на обоих берегах Оби, общая протяженность всех объектов транспортной инфраструктуры превысит 5 км.

Ожидается, что при общей смете проекта примерно в 40 млрд рублей из федерального бюджета на строительные работы выделят 26 млрд, около 3,8 млрд на подготовку площадки пойдет из бюджета региона, остальное - средства концессионера. Проезд по мосту планируется сделать платным.