Объем введенного жилья в Алтайском крае в 2020 году вырос на 9%

БАРНАУЛ, 27 января. /ТАСС/. Ввод жилья в Алтайском крае в 2020 году вырос на 9% и составил 826 тыс. кв. м. Спрос на рынке жилья существенно вырос благодаря льготной ипотеке, сообщил на пресс-конференции в среду министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

"В 2020 году план, доведенный до нас Минстроем РФ, в размере 800 тыс. квадратных метров выполнен. Фактический ввод жилья составил 826 тыс. кв. м, из них 486 тыс. кв. м жилья - многоквартирное, 340 тыс. - индивидуальное жилищное строительство. По 2020 году мы превысили [ввод] на 9%, в 2019 году было введено 756 тыс. кв. м. Общий объем строительных работ составил 65 млрд рублей в 2020 году, [он] вырос с 56 млрд рублей за последние три года. Треть из этого объема - жилищное строительство, остальное - коммерческие объекты. Темпы ввода жилья вызваны увеличением спроса благодаря льготной ипотеке под 6,5%", - сказал Гилев.

Он отмел, что в 2020 году в регионе выдали 26 тыс. ипотечных кредитов, из которых порядка 5,5 тыс. - льготные. С 2017 года в регионе в полтора раза выросло количество ипотек. По словам Гилева, общая стоимость ипотечных кредитов в 2020 году превысила 40 млрд рублей.

"Средняя процентная ставка по остальным ипотечным кредитам, не льготным, составила 7,6%. Введение на рынок льготной ипотеки и общее снижение процентных ставок привели к тому, что сегодня не льготные кредиты выдаются по цене 7,6%. Еще два года назад их выдавали под ставку выше 10%. В результате в 2020 году 54 тыс. семей улучшили жилищные условия", - подчеркнул Гилев.

Он отметил, что общий объем инвестиций в строительную отрасль региона из бюджетной сферы в 2021 году планируется на уровне 8,5 млрд рублей. В прошлом году из бюджета стройотрасль региона получила 7,5 млрд рублей. В настоящее время в рамках нацпроектов в регионе строятся порядка 30 объектов, еще 20 проектируются. В 2021 году в регионе должны ввести 809 тыс. квадратных метров жилья.

О цене квадратного метра

По словам министра, в 2020 году рост цены квадратного метра на первичном рынке в Алтайском крае составил порядка 7%, на вторичном - 8%.

"Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке без отделки составляет порядка 50 тыс. рублей. Спрос на рынке был перегрет ипотечным стимулированием, новые дома улетали как пирожки. Квартир не хватило, и пошел спрос на вторичный рынок. Количество сделок увеличилось. Я не ожидаю снижения спроса на жилье в 2021-2022 годах даже при отмене льготной ипотеки. При сохранении процентной ставки спрос значительно снизиться не должен. На сегодняшний день объем незавершенного строительства многоквартирного фонда составляет в крае 1 млн 330 тыс. кв. м. Спрос на жилье будет расти, и нам надо увеличивать этот показатель", - подчеркнул Гилев.

Он уточнил, что власти оценивали закредитованность населения по ипотеке и пришли к выводу, что "ситуация позволяет еще брать кредиты и привлекать средства в стройотрасль".

О себестоимости

Кроме того, Гилев коснулся проблемы возможного удорожания себестоимости строительства в связи с повышением цен на металл. Министр выразил надежду, что на федеральном уровне будут приняты квоты и запретительные меры, так как рост цен на металл может спровоцировать рост себестоимости в строительстве.