Новосибирский областной суд оставил под арестом руководителей "Церкви последнего завета"

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Новосибирский областной суд оставил в силе решение Центрального районного суда города об аресте до 15 апреля руководителей "Церкви последнего завета" Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, сообщили в своем Telegram-канале адвокаты обвиняемых.

"Новосибирский областной суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты на продление меры пресечения Ведерникову В. О., Редькину В. В. и Торопу С. А. Решение суда будет обжаловано в кассационной инстанции", - говорится в сообщении.

В конце сентября основатель религиозной общины Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при "Церкви последнего завета" Владимир Ведерников были арестованы. По данным СК, они в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами").

Прокуратура Красноярского края обратилась в краевой суд с иском о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета".