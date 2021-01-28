Мэрия Омска обратилась в прокуратуру из-за отключений теплоснабжения в ковидной больнице

ОМСК, 28 января. /ТАСС/. Администрация Омска пожаловалась в прокуратуру на компанию "Теплогенерирующий комплекс", по вине которой в больнице № 11 для пациентов с коронавирусом неоднократно происходило отключение отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщила в четверг пресс-служба мэрии.

Ранее мэрия Омска сообщила и о многочисленных жалобах на низкую температуру в детских садах и школах, которые снабжаются теплом по сетям компании "Омск РТС". В администрации отметили, что применение организацией новой программы для расчета гидравлики привело к сбою в работе всей городской системы теплоснабжения. В компании в ответ заявили, что в большинстве случаев причинами пониженной температуры является низкая готовность учебных учреждений к отопительному сезону.

"Мэрия обратилась в прокуратуру из-за отключения тепла в больнице для больных с COVID-19. Поводом для официального обращения в правоохранительные органы стали неоднократные отключения теплоснабжения и горячего водоснабжения в жилых домах и городской больнице № 11", - сообщила пресс-служба.

Мэрия неоднократно указывала компании "Теплогенерирующий комплекс" на необходимость бесперебойного теплоснабжения больницы, однако должного эффекта обращения не возымели. Поэтому администрация направила официальное письмо с просьбой принять меры прокурорского реагирования для решения этой проблемы.

С резким падением температуры в помещениях - на 4-5 градусов ниже установленной законом нормы - жители Омска столкнулись еще в конце декабря, когда в регион пришли 30-градусные морозы. По данным Обь-Иртышского УГМС, средняя температура первой декады января в Омской области была ниже нормы на 9-12 градусов. Только за первые четыре дня года в единую дежурно-диспетчерскую службу Омска поступило почти 600 обращений с жалобами на нарушение температурного режима в жилых домах. После окончания новогодних праздников жители города стали жаловаться и на низкую температуру в образовательных учреждениях, куда дети вынуждены ходить в теплой одежде.