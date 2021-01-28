В Иркутской области начали восстанавливать каменную церковь XVIII века

ИРКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Волонтеры в Иркутской области начали восстанавливать одну из самых старых каменных церквей региона, которая была построена в 1788 году и долгое время была заброшена. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Иркутской области начали восстанавливать один из самых старых каменных храмов. Это церковь Сретения Господня в селе Бельск Черемховского района. Уникальное здание в стиле сибирского барокко было построено в 1788 году. Уже несколько десятилетий оно заброшено. <...> Пока работу ведут на добровольных началах. Активистов, в числе которых священники и архитекторы, на всех этапах консультируют специалисты службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области", - говорится в сообщении.

У церкви сохранились фрагменты стен и колокольня. На первом этапе планируется отреставрировать колокольню, внутри остатков церковных стен сделать закрытое пространство для проведения религиозных служб. Для проведения работ объявлен набор волонтеров. Иркутская епархия планирует получить субсидию на ремонт религиозных сооружений, которые распределяют из бюджета Приангарья.

Церковь Сретения Господня в Бельске изначально была деревянной, она сгорела в 1786 году. В 1788 году отстроили новую церковь из кирпича. В 1936 году она закрылась, здание сильно пострадало, пока стояло заброшенным.