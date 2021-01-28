Автобусный парк школ Красноярского края получил 70 новых машин

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Автобусный парк школ Красноярского края, которым в четверг передано 70 машин, обновлен почти на 10%, сообщила пресс-служба правительства региона.

В четверг муниципалитетам края были вручены ключи и сертификаты на 21 отечественный внедорожник для районных и межрайонных больниц, а также 70 новых школьных автобусов. Техника приобретена за счет федерального бюджета.

"В настоящее время для перевозки наших ребятишек задействовано порядка 700 автобусов - это означает, что сегодня одномоментно обновилось порядка 10% всего автобусного парка", - цитируют в пресс-службе губернатора Александра Усса.

Как сообщил журналистам глава Канского района Александр Заруцкий, на территории района работает более 30 школьных автобусов. "За три года наш район практически на 70% сменил устаревшие школьные автобусы на новые. Наш район очень протяженный, есть много гравийных дорог, эти автобусы нам очень нужны", - сказал он.

Автомобили отправились в 33 муниципальных образования. С их помощью будет организован безопасный подвоз школьников от дома к месту учебы и обратно, а также выезды врачей и фельдшеров в деревни и села.