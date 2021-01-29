На юге Красноярского края на дорогу сошла снежная лавина

КРАСНОЯРСК, 29 января. /ТАСС/. Сход лавины привел к ограничению движения транспорта в Курагинском районе Красноярского края. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка МВД.

Лавина сошла на 26-м км маршрута Курагино - Черемшанка, где расположена гора Эктаж.

"В результате схода снежной лавины объемом более 800 кубометров движение транспортных средств на участке автодороги протяженностью более 70 м ограничено. В результате схода лавины никто не пострадал", - сообщили в главке полиции.

Для очистки проезжей части задействована спецтехника.

В селе Черемшанка Курагинского района живут более 1 тыс. человек. На территории района расположены Саянские горы.