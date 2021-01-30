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Кемеровские власти профинансировали бесплатное обучение детей катанию на горных лыжах

Занятия будут проходить на всех крупнейших горнолыжных комплексах региона

КЕМЕРОВО, 30 января. /ТАСС/. Дети в Кузбассе смогут бесплатно обучаться катанию на горных лыжах с инструкторами в туркомплексах региона. Предприниматели получили на эти цели адресные субсидии от областных властей, сообщили ТАСС в министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса.

"В рамках планов по комплексному развитию туризма горнолыжным комплексам и индивидуальным предпринимателям предоставлены субсидии из регионального бюджета на приобретение детского горнолыжного инвентаря и снаряжения. Они, в свою очередь, будут безвозмездно обучать юных кузбассовцев технике катания на лыжах", - сказали в министерстве.

Помощь инструкторов могут получить как те, кто уже имеет навыки катания, так и те, кто никогда не стоял на горных лыжах. Как отмечают в министерстве, данный проект позволит вовлечь в занятия массовым спортом больше детей. В Кузбассе часовое обучение катанию на горных лыжах сегодня стоит 2 тыс. рублей.

Такие бесплатные занятия вводятся на всех крупнейших горнолыжных комплексах Кузбасса, в том числе и на популярном в Сибири курорте Шерегеш в Таштагольском районе, там с инструкторами уже занимаются почти 60 детей в возрасте до 14 лет.

Теги
РоссияКемеровская область
Массовый спорт
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