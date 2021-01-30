В Красноярском крае спасли замерзающего в доме неспособного передвигаться мужчину

КРАСНОЯРСК, 30 января. /ТАСС/. Полицейские спасли жителя Красноярского края, который несколько дней во время сильных морозов находился в неотапливаемом доме в беспомощном состоянии. Об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Житель поселка Орловка возле города Зеленогорска сообщил полиции, что в течение последних четырех дней он не видит своего соседа, печь в доме не топится, следы на снегу отсутствуют. "Стражи порядка вместе с заявителем вошли в дом и обнаружили там 57-летнего мужчину. Зеленогорец находился в беспомощном состоянии, а в помещении стояла минусовая температура", - сообщили в главке.

Полицейские выяснили, что хозяин дома проживает один, а из-за проблем со здоровьем в последнее время не может передвигаться самостоятельно. Мужчина был истощен, несколько дней у него не было даже питьевой воды.

В Зеленогорске и его окрестностях несколько дней простояли морозы в 30 градусов и ниже.