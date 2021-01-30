В Иркутской области сняли ограничения на время работы заведений общепита

ИРКУТСК, 30 января. /ТАСС/. Власти Иркутской области сняли ограничения по времени работы организаций общественного питания, которым ранее из-за пандемии коронавируса разрешалось работать до 23:00. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Иркутской области.

"Ограничения по времени работы организаций общественного питания в Иркутской области сняты. Изменения в указ губернатора внесены в соответствии с решением санитарно-противоэпидемической комиссии. Сегодня, 30 января, глава региона Игорь Кобзев подписал документ", - сообщила пресс-служба.

Также в соответствии с изменениями предусмотрена возможность проведения спортивных соревнований любого уровня в закрытых и открытых объектах при условии заполнения зрителями не более 50%. Кроме того, снято ограничение по участию в соревнованиях лиц младше 18 лет.

По данным на 30 января, в Иркутской области подтверждено 48,67 тыс. случаев заражения. За время пандемии выздоровели 43,36 тыс. человек, умерли 1 658.

В регионе действует обязательный масочный режим. С 9 декабря началась вакцинация от нового коронавируса. Прививают людей из групп риска: учителей, врачей, работников социальной сферы, ЖКХ, спорта.