Кабмин выделил 1,93 млрд рублей на второй этап строительства медцентра в Туве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Правительство РФ выделило еще 1,93 млрд рублей на второй этап строительства многофункционального медицинского центра в Кызыле (Республика Тыва). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

Центр, рассчитанный на 200 мест, получит современное оборудование, в том числе компьютерные томографы, аппараты искусственной вентиляции легких и УЗИ, и будет передан в собственность Тувы после ввода в эксплуатацию. "В нем планируется лечить пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе тех, у кого диагностирован коронавирус", - отмечается в сообщении.

Ранее правительство выделило на первый этап строительства медицинского центра 1,69 млрд рублей. По поручению президента России Владимира Путина строительством госпиталя занимается Министерство обороны. Как добавили в кабмине, аналогичные быстровозводимые медцентры уже открыты в ряде регионов, в том числе в Дагестане, Хабаровском крае, Московской, Астраханской и Пензенской областях.

"Принятое решение повысит качество медицинских услуг в республике, сделает их более доступными, а также позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации", - отметили в правительстве.

В сентябре прошлого года в ходе видеоконферении по открытию аналогичных медицинских центров в Псковской области Путин сообщил, что медцентр в Туве планируется ввести в строй в конце сентября. Глава государства подчеркнул тогда, что строительство в целом идет штатно, по графику, и выразил надежду, что сроки будут выдержаны до конца.