В Красноярске продлили режим "черного неба"

КРАСНОЯРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный среди горожан как режим "черного неба", объявленный в Красноярске в субботу на двое суток, продлен до утра среды. Об этом сообщило в понедельник Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Режим НМУ был введен в Красноярске в четвертый раз с начала 2021 года - до 19:00 (15:00 мск) понедельника.

"До 07:00 (03:00 мск) 3 февраля 2021 года на территории г. Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Согласно данным Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края, на 18:20 (14:20 мск) фиксируется превышение ПДК по взвешенным частицам в микрорайоне Покровке. По данным независимого проекта Nebo.live, загрязнение есть почти во всех районах города.

В дни НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.