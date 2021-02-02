Строительство дороги, соединяющей Туву с Республикой Алтай, начнется в 2021 году

ТАСС, 2 февраля. Строительство тувинской части дороги Кызыл-Хая (Тува) - Кош-Агач (Республика Алтай), которая должна связать два региона, начнется в 2021 году. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Тувы.

Дорога включена в перечень проектов, которые составляют программу ускоренного социально-экономического развития Тувы до 2025 года, утвержденную правительством РФ. Она должна связать две федеральные автомагистрали - трассу Р257 "Енисей" и Чуйский тракт. Власти Тувы рассчитывают, что транзит откроет новые возможности для развития юго-западной части региона, особенно труднодоступного Монгун-Тайгинского района. В частности, возрастет поток автомобильного туризма.

"В 2021 году в Туве начнется строительство автомобильной дороги Кызыл-Хая - Кош-Агач. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-оол. Республика выделила на первый этап проекта 70 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

В правительстве Тувы пояснили ТАСС, что пока речь идет о тувинской части дороги, также в планируются переговоры с руководством соседнего региона по проекту.

В Туве трасса пройдет через горный перевал Бугузун на хребте Чихачева высотой 2608 м над уровнем моря. Сегодня здесь существует проезд для автомобилей высокой проходимости, но даже для них он считается труднодоступным и технически очень сложно преодолимым. Чтобы повысить его качество, в этом году планируется строительство двух наиболее трудных участков общей протяженностью около 20 км., для этого потребуются буровзрывные работы а также строительство не менее 5 мостовых переходов.