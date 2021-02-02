На Алтае и в Монголии установят фотоловушки для первого изучения миграции снежных барсов

БАРНАУЛ, 2 февраля. /ТАСС/. Ученые из Сайлюгемского национального парка в Республике Алтай совместно с монгольскими коллегами установят фотоловушки по обе стороны хребта Сайлюгем, чтобы посчитать, сколько краснокнижных снежных барсов там обитает, и является ли эта группировка трансграничной, сообщил во вторник ТАСС директор нацпарка Денис Маликов.

"На противоположной стороне Сайлюгемского хребта есть монгольский парк "Силхэм". Мы сотрудничаем с ними в области изучения аргали, которые, как мы установили, переходят с Алтая в Монголию и обратно. По барсу такой работы не проводилось. У нас давно появилась такая идея, но ее реализация стала возможной только после получения гранта РГО. Это позволит нам выявить, трансгранична ли группировка снежного барса, которая у нас обитает на Алтае, ходят ли наши барсы в Монголию. Важно выставить сеть автоматических камер как со стороны России, так и со стороны Монголии. Часть закупленных фотоловушек мы передадим Монголии. Там установят 50 фотоловушек. Нам достаточно поставить 30 со своей стороны", - сказал Маликов.

Он отметил, что с российской стороны фотоловушки установят уже в феврале, с монгольской - в марте. В апреле ученые намерены проверить первые данные камер и узнать, переходят ли ирбисы на сопредельные территории.

"Даже если мы получим данные, что алтайская группировка не трансграничная, то это тоже очень важные научные данные. Кроме того, с помощью этих же фотоловушек будут посчитаны аргали, мы получим данные о козерогах, волках и мануле", - пояснил директор нацпарка.

По его словам, на российской стороне хребта Сайлюгем насчитывается семь особей снежного барса, монгольская территория хребта не обследована совсем. Совместный проект позволит определить точную численность редкого хищника и выработать долгосрочный план по сохранению общей популяции. По данным экспертов, в Монголии обитает не менее 1,5 тыс. особей редкого хищника, в России - не более 90. Сотрудничество будет осуществляться в рамках гранта по изучению очага обитания снежного барса в Республике Алтай, реализующегося при поддержке РГО с 2020 года.

Национальный парк "Сайлюгемский" - особо охраняемая природная территория площадью 118 тыс. га, созданная в 2010 году в Кош-Агачском районе Республики Алтай на границе с Монголией. Основная цель создания парка - сохранение и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, занесенных в Красную книгу, среди которых снежный барс, алтайский горный баран аргали, манул.

По данным WWF, в России осталось 2% мировой популяции снежных барсов, которая насчитывает от 4 до 6 тыс. особей. Точно подсчитать их не удается - барсы живут в труднодоступной горной местности. Вид остается одним из самых малоизученных среди больших кошек. В России обследовано только 70% мест обитания снежного барса. В целом российская популяция не превышает 90 особей, порядка 40 из них обитают в Горном Алтае.