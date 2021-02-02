Полпред в СФО призвал усиливать инвестиции в межрегиональные проекты

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Экономический рост регионов Сибирского федерального округа (СФО) должен основываться на усилении инвестиционной активности в межрегиональных и межотраслевых проектах, считает полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Рост экономики Сибири в целом и регионов Сибирского федерального округа должен основываться на существенном усилении инвестиционной активности. На системе знаний и технологий, созданных нашими учеными. При этом ведущую роль должны играть межрегиональные и межотраслевые проекты, реализация которых в состоянии усилить действия науки, компаний и органов власти", - приводит слова Меняйло пресс-служба аппарата полпреда.

Как сообщает пресс-служба, наработки сибирских ученых будут использованы для обновленной стратегии социально-экономического развития СФО. В частности, полпредом рассматривались предложения института экономики СО РАН по ключевым проблемам и направлениям развития промышленности Сибири. "Нам важно активное научное сопровождение развития сибирских территорий, видение ученых, обоснование и оценки предлагаемых решений социально-экономического развития Сибири в едином комплексе национальной экономики России", - отметил полпред.